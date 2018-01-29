Унаи Эмери: "Хочу, чтобы Пасторе остался в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что не хочет расставаться с полузащитником Хавьером Пасторе. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет получать больше игрового времени и может перейти в "Интер".

– Я хочу, чтобы он остался с нами, так будет лучше для команды, – цитирует Football Italia Эмери. – Я много раз говорил с ним. Что-то не выносится на всеобщее обозрение. Пасторе – отличный игрок, и нам важно, что физически он готов очень хорошо. Перед чемпионатом мира, понятное дело, все хотят проводить больше времени на поле.