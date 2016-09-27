08:49 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "Хесе по-прежнему не обрел себя в "ПСЖ"

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери отметил, что нападающий Хесе все еще адаптируется к французскому футболу. В одном из недавних матчей специалист заменил экс-форварда "Реала", на что футболист отреагировал нецензурной бранью.

– Хесе по-прежнему не обрел себя в новом клубе, – цитирует Marca Эмери. – Он проходит курс адаптации к новым условиям, и очень важно, чтобы здесь он освоился на все 100 процентов. Трансфер в "ПСЖ" – вызов для Хесе. Его реакция на замену? Понятно, что он был разочарован, ведь заменил я его из-за того, что все шло не так, как должно было. Тем не менее, я доволен его самоотдачей.

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