Унаи Эмери: "Говорили с Хесе о его возможном трансфере"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери подтвердил, что форвард Хесе может покинуть команду. Испанский специалист заявил, что не может дать испанцу постоянную игровую практику. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

– Да, он может покинуть клуб, – цитирует Football Italia Эмери. – Неприятно, что я не могу регулярно ставить его в состав. Поэтому нам пришлось поговорить о его возможном трансфере. После перерыва мы будет подводить итоги сложившейся ситуации и найдем лучшее решение и для него, и для "ПСЖ".