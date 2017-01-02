18:40 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "Говорили с Хесе о его возможном трансфере"

0
0
0

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери подтвердил, что форвард Хесе может покинуть команду. Испанский специалист заявил, что не может дать испанцу постоянную игровую практику. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

– Да, он может покинуть клуб, – цитирует Football Italia Эмери. – Неприятно, что я не могу регулярно ставить его в состав. Поэтому нам пришлось поговорить о его возможном трансфере. После перерыва мы будет подводить итоги сложившейся ситуации и найдем лучшее решение и для него, и для "ПСЖ".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ