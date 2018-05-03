18:48 | Футбол — Франция

Унаи Эмери: "Если в "Сити" боссом является Гвардьола, то в "ПСЖ" это Неймар"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что форвард Неймар выполняет в парижской команде куда большие функции, чем просто игровые.

- Прекрасно осознаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такая технология, которую со временем осваивает каждый тренер, - приводит Mundo Deportivo слова Эмери. - В каждом клубе нужно знать о своей роли. И в "ПСЖ" главная роль предназначена Неймару. Если в "Манчестер Сити" боссом является Хосеп Гвардьола, то в "ПСЖ" это, должно быть, Неймар.

Напомним, что по окончании сезона Эмери оставит пост главного тренера "ПСЖ".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Всего и надо было Неймаришку плетью отстегать один раз. Тренеришка - добрая душа.

19:12

MOHAX79

тренеришка...

19:06

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