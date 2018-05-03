Унаи Эмери: "Если в "Сити" боссом является Гвардьола, то в "ПСЖ" это Неймар"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что форвард Неймар выполняет в парижской команде куда большие функции, чем просто игровые.



- Прекрасно осознаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такая технология, которую со временем осваивает каждый тренер, - приводит Mundo Deportivo слова Эмери. - В каждом клубе нужно знать о своей роли. И в "ПСЖ" главная роль предназначена Неймару. Если в "Манчестер Сити" боссом является Хосеп Гвардьола, то в "ПСЖ" это, должно быть, Неймар.



Напомним, что по окончании сезона Эмери оставит пост главного тренера "ПСЖ".