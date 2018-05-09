Унаи Эмери: "Доволен сезоном "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Ле-Эрбье" в финале Кубка Франции (2:0) заявил, что доволен сезоном. Парижане выиграли все трофеи во Франции, но уступили в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу".

- Это трофей, а для нас все трофеи - это цели, - цитирует L'Equipe Эмери. - "ПСЖ" проделал хороший путь, чтобы получить этот трофей. Я доволен сезоном. Мы также можем поговорить о небольших негативных вещах, таких как Лига чемпионов. Но я думаю, что в этом году команда играла хорошо, игроки всегда хотели забивать. Вот почему я счастлив. Мое будущее? Самое главное сегодня - победа.