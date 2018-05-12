Унаи Эмери: "Алвес всегда выкладывается до конца. Именно поэтому он и получил травму"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал травму защитника команды и сборной Франции Дани Алвеса. Он повредил колено в финале Кубка Франции против "Ле-Эрбье" (2:0) и пропустит чемпионат мира в России.

– Мне очень жаль Дани. Он выкладывается в каждой тренировке и в каждом матче. Он получил травму в ситуации, в которой многие другие вообще не стали бы выкладываться, - цитирует Goal.com Эмери. - Мы вели с разницей в два гола в концовке встречи, но он все равно доиграл эпизод до конца. Алвес всегда отдает всего себя на поле.



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