УЕФА нашел расхождения в финансовых отчетах "ПСЖ"?

УЕФА в очередной раз перепроверил финансовую деятельность "ПСЖ". Как сообщает AS, европейская организация изучила то, как парижане соблюдают финансовый fair play.

По информации источника, УЕФА получил отчет от внешнего аудитора. В нем показаны настоящие контракты между "ПСЖ" и его спонсорами из Катара. Отмечаются, что цифры существенно отличаются о тех, что были предоставлены парижанами.

Напомним, во время летнего трансферного окна "ПСЖ" заплатил "Барселоне" за Неймара 222 миллиона евро, а Мбаппе перешел из "Монако" на правах аренды. При этом сумма выкупа может составить 180 миллионов евро.

В текущем сезоне "ПСЖ" набрал 59 очков после 23 туров. Команда Унаи Эмери возглавляет турнирную таблицу, опережая "Лион" на 11 очков.