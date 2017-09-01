УЕФА начал расследование в отношении "ПСЖ" после трансферов Неймара и Мбаппе

Следственная палата комитета по финансовому контролю УЕФА открыла расследование в отношение "ПСЖ", сообщает официальный сайт союза. Следователи проверят соответствие деятельности клуба финансовому fair play, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке. В пресс-релизе отмечается, что никаких официальных комментариев до завершения расследования не будет.

Этим летом "ПСЖ", в частности, приобрел у "Барселоны" нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе.

Отметим, что формально Неймар выкупил себя у "Барселоны" сам, заплатив 222 миллиона, а трансфер Мбаппе оформлен как годовая аренда с правом последующего выкупа – по данным французских СМИ, в итоге "Монако" может получить 180 миллионов.

В случае несоответствия "ПСЖ" финансовому fair play, на клуб будут наложены санкции – от штрафа до исключения из еврокубков.