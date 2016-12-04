22:53 4 декабря | ФУТБОЛ — Франция

У вратаря "Лиона" - потеря слуха после взрыва петарды

0
0
0

У вратаря "Лиона" Антони Лопеша была диагностирована посттравматическая потеря слуха, сообщает AP. Голкипер пострадал от взрыва петарды во время матча чемпионата Франции против "Метца". Он был доставлен в больницу, где врачи заверили, что барабанные перепонки голкипера не были задеты, и инцидент не повлияет на его здоровье в будущем. Однако ему предстоит пройти двухнедельный курс лечения и преодолеть психологическую травму. 

Голкипер упал на газон после попадания в него петарды. Пока врачи пытались оказать ему помощь, фанаты бросили в него еще одну петарду. "Лион" покинул поле, и матч не был возобновлен.

Дисциплинарная комиссия лиги 1 проведет расследование инцидента и уже пообещала, что будет "жесткой" в принятии итогового решения.

Взрывы сорвали игру в Метце

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ