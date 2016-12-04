У вратаря "Лиона" - потеря слуха после взрыва петарды

У вратаря "Лиона" Антони Лопеша была диагностирована посттравматическая потеря слуха, сообщает AP. Голкипер пострадал от взрыва петарды во время матча чемпионата Франции против "Метца". Он был доставлен в больницу, где врачи заверили, что барабанные перепонки голкипера не были задеты, и инцидент не повлияет на его здоровье в будущем. Однако ему предстоит пройти двухнедельный курс лечения и преодолеть психологическую травму.

Голкипер упал на газон после попадания в него петарды. Пока врачи пытались оказать ему помощь, фанаты бросили в него еще одну петарду. "Лион" покинул поле, и матч не был возобновлен.

Дисциплинарная комиссия лиги 1 проведет расследование инцидента и уже пообещала, что будет "жесткой" в принятии итогового решения.

Взрывы сорвали игру в Метце