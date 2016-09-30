19:16 | ФУТБОЛ — Франция

У "Ниццы" нет денег, чтобы вернуть Бен Арфа

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Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер опроверг информацию о возможном возвращении полузащитника "ПСЖ" Атема Бен Арфа. 29-летний француз этим летом перебрался в стан парижан, но не смог закрепиться в стартовом составе команды.

- Этот слух пустил кто-то из окрестностей Ниццы, - цитирует RTL Ривьера. - Нужно понимать, что качество состава "Ниццы" растет. Тем не менее, у нас есть бюджет. Мы были бы рады возвращению Атема, но не думаю, что "ПСЖ" готов отпустить его бесплатно. На данный момент у "Ниццы" нет финансовых средств, чтобы вернуть Бен Арфа.

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