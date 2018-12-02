"Тулуза" вырвала ничью с "Дижоном", играя в меньшинстве с пятой минуты матча

В рамках 15-го чемпионата Франции "Тулуза" принимала на своем поле "Дижон". Команды сыграли вничью со счетом 2:2, причем, хозяева играли с пятой минуты матча в меньшинстве. У них удалился вратарь Рейне. Счет в игре на 24-й минуте, усилиями Агерда, открыл "Дижон". В середине второго тайма Абед увеличил преимущество гостей. "Тулуза" отыгралась, благодаря голам Граделя и Лейи Исеки.

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

"Тулуза" - "Дижон" - 2:2 (0:1)

Голы: Агерд, 24 (0:1). Абед, 69 (0:2). Градель, 72 (1:2). Лейя Исека, 77 (2:2).

"Тулуза": Рейне, Морейра (Дурмаз, 68), Жюльен, Мубандже, Аду, Каюзак, Ману Гарсия, Сидибе (Гойкоэчеа, 8), Доссеви, Градель, Мубеле (Лейя Исека, 58).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа (Марье, 89), Ямбере, Розье, Хаддади, Агерд, Абед (Саммаритано, 79), Амальфитано, Слити, Жанно (Саид, 63), Жулиу Тавареш.

Предупреждения: Лотоа, 3. Абед, 63. Лейя Исека, 73. Саммаритано, 90+3.

Удаление: Рейне, 5.

Судья: Мигельгорри (Франция).

02 декабря. Тулуза. Стадион Муниципальный.

После этой игры "Дижон" вырвался из зоны вылета. Команда занимает 17-е место, набрав 13 очков в 15 играх. "Тулуза" своей позиции не изменила: она находится на 15-й строчке турнирной таблицы с 15-ю набранными баллами.