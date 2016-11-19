"Тулуза" проиграла "Метцу", а "Ренн" не смог обыграть "Анже"

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Тулуза" дома проиграла "Метцу" со счетом 1:2. В другом поединке "Ренн" в большинстве не смог переиграть "Анже" – 1:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Бастия" – "Монпелье" – 1:1 (1:0)

Голы: Скири, 6 – в свои ворота (1:0). Мунье, 55 (1:1).

"Бастия": Венсансини, Маранж, Пейберн, Бенгтссон, Сиони, Мостефа, Нанжис, Сен-Максимен, Кулибали (Кейта, 66), Диалло (Кабрал, 87), Кривелли.

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон (Конгре, 85), Деплань, Сен-Рюф, Сессеньон, Будебуз, Сансон, Скири, Камара (Бериго, 72), Мунье.

Предупреждения: Сиони, 50. Нанжис, 55.

Судья: Морейра (Франция).

"Ренн" – "Анже" – 1:1 (1:0)

Голы: Сьо, 21 (1:0). Пепе, 82 (1:1).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Гнаньон, Гуркюфф (Диакаби, 70), Фернандеш, Б.Андре, Юну (Эрасмус, 86), Грощицки (Энрике, 80), Сьо.

"Анже": Мишель, Й.Андре, Траоре, Тома, Мансо, Мангани (Павлович, 67), Ндой, Сантамария, Сюню (Висса, 79), Капель (Пепе, 67), Дьедиу.

Предупреждения: Й.Андре, 35. Мансо, 57. Гуркюфф, 69. Мендеш, 74.

Удаления: Тома, 59. Ндой, 90+2.

Судья: Бастьен (Франция).

"Тулуза" – "Метц" – 1:2 (0:1)

Голы: Жуффр, 35 – с пенальти (0:1). Манджек, 48 (0:2). Эдуар, 90+5 (1:2).

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла (Эдуар, 53), Жюльен, Мубандже, Аду (Нинков, 61), Тойвонен, Бодижер, Блен, Сомалиа, Брейтуэйт.

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Лежен, Манджек, Жуффр (Молле, 86), Дукуре, Нгюетт (Сарр, 76), Диалло (Вьон, 90).

Предупреждение: Фалетт, 37.

Судья: Дезьяж (Франция).

"Нанси" – "Дижон" – 1:0 (0:0)

Гол: Бадила, 77.

Нереализованный пенальти: Диони, 67 (вратарь)

"Нанси": Нди Ассамбе, Кюффо, Кабако, Лангле, Бадила, Педретти (Аит Беннасер, 88), Диарра, Робик, Н`Гессан, Хаджи (Манданн, 65), Диа (Кулибали, 72).

"Дижон": Рейне, Варро, Рюфли, Ланг, Муту, Абед, Саммаритано (Мартен, 56. Ривьер, 85), Марье, Лис Мелу (Бела, 78), Жулиу Тавареш, Диони.

Предупреждения: Робик, 32. Ланг, 46. Абед, 55. Рюфли, 61.

Судья: Тюаль (Франция).