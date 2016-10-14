"Тулуза" одержала волевую победу над "Монако"

"Тулуза" на своем поле выиграла у "Монако" в матче 9-го тура чемпионата Франции. Примечателен тот факт, что после первого тайма хозяева проигрывали с минимальным счетом. Победа позволила подопечным Паскаля Дюпра обойти "ПСЖ" и подняться на третье место в турнирной таблице. Монегаски остались на второй строчке.

Чемпионат Франции

9-й тур

"Тулуза" - "Монако" - 3:1 (0:1)

Голы: Жермен, 3 (0:1). Трехо, 65 (1:1). Брейтуэйт, 84 (2:1). Брейтуэйт, 87 (3:1).

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла, Жюльен, Мубандже, Диоп, Трехо (Сомалиа, 77), Дурмаз (Мишлен, 87), Бодижер, Блен, Брейтуэйт (Эдуар, 90).

"Монако": Субашич, Раджи (Сидибе, 70), Глик, Фабинью, Менди, Жемерсон, Жоау Моутинью, Боскилиа (Лемар, 59), Бернарду Силва, Жермен (Бакайоко, 80), Каррильо.

Предупреждения: Брейтуэйт, 21. Глик, 29. Диоп, 80.

Судья: Жаффредо (Франция).

14 октября. Тулуза. "Муниципальный стадион Тулузы".