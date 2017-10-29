"Тулуза" и "Сент-Этьен" голов не забили

"Тулуза" и "Сент-Этьен" сыграли вничью в матче 11-тура чемпионата Франции - 0:0. "Зеленые" после этого результата занимают 6-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции
Лига 1
11-й тур
"Тулуза" - "Сент-Этьен" - 0:0
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже (Яго, 32), Диоп, Аду, Имбула (Тойвонен, 61), Блен, Сомалиа, Градель, Делор, Жан (Саного, 76).
"Сент-Этьен": Рюффье, М`Бенг, Теофиль-Катрин, Габриэл Силва, Лакруа, Дабо (Седерлунд, 88), Амума, Пажо, Эрнани (Монне-Паке, 76), Маига, Бамба.
Предупреждения: М`Бенг, 35. Жюльен, 45. Маига, 66. Теофиль-Катрин, 74. Тойвонен, 79.
Судья: Бризар.
29 октября. Тулуза. Стадион "Stadium Municipal
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/