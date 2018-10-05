"Тулуза" и "Ницца" сыграли вничью в 9-м туре чемпионата Франции - 1:1. В составе гостей в первом тайме гол забил полузащитник Бассем Срарфи, в составе хозяев мяч на счету Матье Доссеви.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Тулуза" - "Ницца" - 1:1 (0:1)

Голы: Срарфи, 29 (0:1). Доссеви, 54 (1:1).

"Тулуза": Рейне, Морейра (Силла, 77), Жюльен, Мубандже, Дурмаз (Каюзак, 65), Ману Гарсия, Сангаре, Тодибо, Доссеви (Жан, 79), Градель, Мубеле.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Коли, Аталь, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен (Сако, 84), Срарфи (Вальтер, 69), Маолида.

Предупреждения: Тамез, 45. Морейра, 46. Вальтер, 86.

Судья: Делажо.

5 октября. Тулуза. Стадион Муниципальный.