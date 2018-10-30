Тухель наказал Мбаппе и Рабьо перед матчем с "Марселем"

Футболисты "ПСЖ" Кильян Мбаппе и Адриен Рабьо были наказаны накануне матча 11-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:0). Главный тренер парижан Томас Тухель был крайне недоволен тем, что игроки опоздали и оставил обоих в запасе.

- Это были дисциплинарные действия, речь идет о ситуации перед матчем, - приводит Sportbild слова Тухеля. - Игроки опоздали. Это позор, я не люблю играть без Кильяна и Адриена, но это было необходимо. Я ненавижу подобные вещи.

Оба футболиста в итоге вышли на замену: Мбаппе на 62-й минуте, а Рабьо - на 79-й.

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