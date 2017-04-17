Три игрока "Лиона" обратились в полицию после нападения фанатов "Бастии" на матче 33-го тура чемпионата Франции, информирует RMC Sport. Это вратари клуба Антони Лопеш и Матье Горжелен, а также нападающий Жан-Филипп Матета.

Напомним, что встреча была отменена из-за нападения болельщиков "Бастии" на игроков "Лиона" после первого тайма. Перед игрой во время разминки фанаты "Бастии" также напали на футболистов "Лиона", из-за чего матч начался с задержкой.

Добавим, что дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) в четверг рассмотрит инцидент.