Тренер "Тулузы" "пострадал" от бумажного самолетика, запущенного с трибун

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра попал в курьезную ситуацию во время матча чемпионата Франции с "Ренном" (0:1). Во время игры в него сзади с трибун прилетел бумажный самолетик, который коснулся головы тренера. Дюпра не сразу отреагировал на посторонний предмет, а потом стал симулировать, что не ушло от внимания операторов.

После игры он постарался отшутиться, заявив, будто не понимает, что с ним произошло в тот момент, и сославшись на кратковременное помутнение рассудка. Судьи никак не отметили этот инцидент в протоколе, однако болельщики в социальных сетях осмеяли Дюпра.