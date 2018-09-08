Тренер, пообещавший ударить журналиста головой об пол, дисквалифицирован на 5 месяцев

Главный тренер "Стад Лаваллуа" Франсуа Чикколини дисквалифицирован за то, что пригрозил журналисту расплатой за неудобные вопросы после поражения от "Булони" (0:2). Дисциплинарный комитет федерации футбола Франции провел расследование и отстранил специалиста на 5 месяцев, в том числе 2 условно.

Напомним, сам клуб встал на сторону Чикколини, а также пригласил журналиста, которому тренер пригрозил ударить головой об пол, на эксклюзивное интервью.

Дисциплинарный комитет открыл дело в отношении тренера,

пообещавшего ударить журналиста головой об пол //

Журналист подал в суд на тренера за угрозу ударить головой об пол //

Клуб встал на сторону тренера, пообещавшего ударить журналиста головой об пол