01:55 | Футбол — Франция

Тренер, пообещавший ударить журналиста головой об пол, дисквалифицирован на 5 месяцев

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Главный тренер "Стад Лаваллуа" Франсуа Чикколини дисквалифицирован за то, что пригрозил журналисту расплатой за неудобные вопросы после поражения от "Булони" (0:2). Дисциплинарный комитет федерации футбола Франции провел расследование и отстранил специалиста на 5 месяцев, в том числе 2 условно.

Напомним, сам клуб встал на сторону Чикколини, а также пригласил журналиста, которому тренер пригрозил ударить головой об пол, на эксклюзивное интервью.

Дисциплинарный комитет открыл дело в отношении тренера,
пообещавшего ударить журналиста головой об пол //
Журналист подал в суд на тренера за угрозу ударить головой об пол //
Клуб встал на сторону тренера, пообещавшего ударить журналиста головой об пол

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