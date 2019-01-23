Тренер "Метца": "Пройти "Монако" - это подвиг, пусть даже соперник в кризисе"

Помощник главного тренера "Метца" Венсан Оньон остался доволен победой над "Монако" (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Франции. Он отметил, что это большое достижение для клуба лиги 2.

– Это был матч лидера лиги 2 с 19-й командой лиги 1, – цитирует AFP Оньона. – Об этом я напоминал игрокам перед встречей. Мы должны были проявить сдержанность. Могли забить и четыре мяча, хотя порой нам было тяжело. Сначала мы немного стушевались. Но быстро раскрепостились. Между нами не такая большая разница. Хотя не по именам, конечно. Мы должны были противостоять высокому качеству исполнителей у "Монако". Но моя команда в себе не сомневалась. Мы провели хороший матч и сделали все, что нужно. Пройти "Монако" – это подвиг, пусть даже соперник в кризисе.