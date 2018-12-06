Тренер "Лиона": "У меня безответственная команда"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил разочарование поражением от "Ренна" (0:2) в матче чемпионата Франции. Он признался, что разозлен игрой команды.

– Я не знаю, как это назвать. Разочарование? Скорее гнев, – цитирует AFP Женезьо. – Я не думал, что мы можем показать такую игру. Нас ничему не учит прошлое. Я ведь предупреждал команду. Но мы провели отлично лишь 15 минут, создав голевые моменты. А потом потеряли концентрацию, стали терять мяч, создавать себе сложности. Я тоже несу ответственность. Но эта команда – безответственная.