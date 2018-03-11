Тренер "Лилля": "Зря фанаты считают, что физическое давление на игроков улучшит результаты"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье осуждает фанатов, которые после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1) вырвались на поле, чтобы выяснить отношения с игроками. По его мнению, такие действия не помогут команде.

– Игроки не заслуживают того, что произошло после финального свистка, – цитирует пресс-служба клуба Гальтье. – Я понимаю гнев, разочарование и страх фанатов. Но вторжение на поле и насилие не поможет. Если наши фанаты считают, что физическое давление на игроков улучшит результаты, я могу искренне сказать им, что это не сработает. Потому что это никогда не выигрывало матчи. Никогда. Тем не менее, диалог между клубом и болельщиками необходим.

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье"