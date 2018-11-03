Тренер "Лилля": "ПСЖ" нас задушил"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Галтье признал, что его команда по делу проиграла "ПСЖ" (1:2) в матче чемпионата Франции. По его словам, парижане имели полное превосходство.

– "ПСЖ" слишком силен, – цитирует AFP Галтье. – Он нам не давал двух-трех секунд, чтобы перевести дух. Мы понимали, с кем играем. Противник стремился нас задушить сразу, как только мы получали мяч. У нас не было ни малейшего шанса, ни малейшей надежды. Моментов вообще не было у ворот соперника. При этом я не думаю, что мои игроки выступили ниже своего уровня. Просто "ПСЖ" играл лучше, чем в предыдущих матчах. Слишком велика разница в классе. Чтобы обыграть "ПСЖ", нам надо было сыграть идеально, а противник должен был провалиться. Но он был на высоте.