Тренер "Ле-Эрбье": "Горжусь игроками своей команды, несмотря на поражение от "ПСЖ"

Главный тренер "Ле-Эрбье" Стефан Масала после поражения от "ПСЖ" в финале Кубка Франции (0:2) признался, что гордится игроками своей команды. Клуб третьего дивизиона впервые в истории вышел в финал национального кубка.

- Очень горжусь своими игроками, - цитирует L'Equipe Масала. - В конечном счете мы могли даже забить. Мои игроки показали сосредоточенность на поле. Поздравляю "ПСЖ", потому что парижане, возможно, уже думали об отпуске. "ПСЖ" - очень сильный соперник, который играет очень быстро. Это был отличный финал. Гордимся тем, что показали, это было хорошее выступление.