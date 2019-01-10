Тренер "Генгама": "Между нами и "ПСЖ" огромная разница, но футбол бывает волшебным"

Главный тренер "Генгама" Жослен Гурвеннек после победы над "ПСЖ" в 1/4 финала Кубка лиги (2:1) отметил, что между клубами большая разница. Также он добавил, что три пенальти в одной встрече – волшебство футбола.

- Никогда не знаешь, чего ожидать, когда приезжаешь на "Парк де Пренс", - цитирует L'Equipe Гурвеннека. - Нам удалось доставить проблемы "ПСЖ". Конечно, очень необычно видеть три пенальти в одном матче, но они были назначены справедливо. Бывают такие дни, когда футбол становится немного волшебным. Мы должны ценить это, но такой результат трудно объяснить. Между клубами есть огромная разница. Тем не менее, "Генгам" показал, что все возможно.