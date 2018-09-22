Тренер "Бордо": "Знали, что Пабло рано или поздно вызовут в сборную Бразилии"

Исполняющий обязанности главного тренера "Бордо" Эрик Бедуэ признался, что не удивлен вызову защитника команды Пабло в сборную Бразилии. Бразилец с 2015 года выступает за французский клуб.

- Это здорово, что Пабло вызван с сборную Бразилии, - цитирует пресс-служба клуба Бедуэ. - Мы все очень рады за него. Знали, что это произойдет рано или поздно. Он очень хороший игрок, пример для молодежи.

Напомним, летом Пабло интересовался "Краснодар", но в итоге сторонам не удалось договориться.

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