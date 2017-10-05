Тренер "Бордо" побеседует с Малкомом по поводу селфи с Неймаром после поражения

Фотография вингера "Бордо" Малкома с нападающим "ПСЖ" Неймаром после разгромного поражения в матче 8-го тура чемпионата Франции (2:6) вызвала много споров. Главный тренер жирондинцев Жослен Гурвеннек, чтобы разрядить ситуацию, пообещал провести беседу с 20-летним бразильцем.

- Я думаю, что это присуще всей молодежи. Кто сейчас не делает селфи? - цитирует Sud Ouest Грувеннека. - Каждый совершает ошибки в профессиональной карьере, независимо от вида спорта. Главное - не повторять их в будущем. У меня состоится личная беседа с Малкомом, на которой мы постараемся сделать так, чтобы эта ошибка не повторилась снова.