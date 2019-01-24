Травма Неймара беспокоит Тухеля

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель обеспокоен травмой Неймара​ в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). 26-летний футболист повредил правую ногу, из-за проблем с которой он не играл несколько недель в прошлом сезоне.

- Травма Неймара беспокоит меня, потому что это та же самая нога, в той же области, - цитирует BBC Тухеля. - На данный момент новостей нет, игрок отправился в больницу. Мне нужно подождать, пока доктор сообщит новости о Нее. Рефери не свистел после одного удара по ногам, потом второго, потом третьего, а потом Неймар получил травму.