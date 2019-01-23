Травма Головина оказалась несерьезной. Он будет готовиться к следующему матчу

Травма российского полузащитника "Монако" Александра Головина оказалась несерьезной, информирует "РИА Новости". Игрок получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Метца" (1:3).

22-летний россиянин был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона "Луи II" он хромал и явно испытывал боль.

Согласно изданию, повреждение Головина не является серьезным. Он будет готовиться к матчу 22-го тура с "Дижоном", который пройдет 26 января.

Напомним, 22-летний россиянин пропустил начало сезона из-за повреждения. Впервые за монегасков он сыграл в конце сентября. В декабре хавбек также заработал 4-матчевую дисквалификацию после первого удаления в карьере.

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