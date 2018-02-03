Товен третьим после Месси и Неймара забил 10 мячей и отдал 10 передач за сезон

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен, отметившийся хетт-триком и голевой передачей в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Метца" (6:3), стал третьим игроком из европейских лиг "большой пятерки", забившим в сезоне-2017/18 не менее 10 мячей и сделавшим как минимум 10 голевых передач. В активе 25-летнего хавбека в этом розыгрыше национального первенства 13 мячей 11 голевых пасов.

Ранее этой отметки достигли нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "ПСЖ" Неймар. В активе аргентинца 20 мячей и 11 передач в чемпионате Испании. У бразильца в чемпионате Франции - 17 голов и 13 пасов.