Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в январе

Вингер "Марселя" Флориан Товен признан лучшим игроком прошлого месяца в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). За 25-летнего француза проголосовало 58 процентов участников опроса. В борьбе за почетное звание он опередил полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле и хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо, за которых проголосовало 26 и 16 процентов соответственно. В январе Товен сыграл в 4 матчах лиги 1, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Во втором по силе дивизионе Франции лучшим игроком января стал нападающий "Пари" Дилан Сен-Луи (36 процентов), опередивший Теосонда Сьебатше из "Реймса" (34 процента) и Гислена Жимбера из "Аяччо"​ (30 процентов). В прошлом месяце Сен-Луи сыграл в 4 матчах, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.