Тони Каскарино: "Эвра больше не сыграет за "Марсель"

Бывший нападающий "Марселя" Тони Каскарино выразил уверенность, что защитник Патрис Эвра больше не сможет сыграть за клуб. Перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове болельщика, который оскорбил его. Руководство клуба отстранило его от занятий с командой.

- Не знаю всей истории, но, судя по всему, дело очень серьезное, - цитирует Talk Sport Каскарино. - Я не оправдываю похожий поступок Эрика Кантона, но он сделал это с фанатом соперников, это был безумный момент. Но сделать это со своим болельщиком... Это та линия, которую переходить нельзя. Меня это потрясло. Думаю, это все. Он больше не сыграет за "Марсель".