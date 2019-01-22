Томас Тухель: "Я уже слишком много говорил о Рабьо"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не стал комментировать жалобу полузащитника команды Адриена Рабьо, которую тот направил в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги. Хавбек хочет обжаловать решение клуба отстранить его от работы с основной командой из-за отказа продлевать контракт, истекающий летом.

– Я уже слишком много говорил об Адриене, – цитирует Le Figaro Тухеля. – Это дела между Рабьо и клубом.

Ранее Тухель подчеркивал, что был бы рад снова видеть Рабьо в составе, если бы руководство клуба позволило его вернуть.