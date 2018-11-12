Томас Тухель: "Победой над "Монако" доволен, но результат мог быть лучше"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не очень доволен тем, как его команда сыграла в матче чемпионата Франции с "Монако". При этом парижане выиграли со счетом 4:0 на чужом поле.

– Я очень доволен результатом и тем фактом, что мы выиграли 13-й матч подряд в лиге 1. Это необычно, – цитирует АFP Тухеля. – Но меня разочаровал наш низкий уровень активности, структура и качество игры, особенно в первом тайме. Хотя это ожидаемо, потому что команда расслабилась после последних матчей с сильным давлением.

После двух голов в ворота "Монако" структура совсем сломалась. "Монако" мог забить один или два мяча. Во втором тайме заиграли более собранно. Результат хороший, но мог быть лучше.