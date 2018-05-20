Томас Тухель – о назначении тренером "ПСЖ": "Я здесь для того, чтобы побеждать"

Новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, что приехал в парижский клуб добиваться результата и показывать атакующий футбол. Ранее было объявлено о том, что 44-летний специалист сменит на посту наставника "ПСЖ" Унаи Эмери.

- Хотел бы поблагодарить клуб за доверие. С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу, - цитирует официальный сайт клуба Тухеля. - С первой встречи с руководством "ПСЖ" почувствовал, как меня хотели здесь видеть. Очень этому рад. Я и мои помощники здесь для того, чтобы побеждать. Хочу видеть команду, играющую в атакующей манере. В нашем распоряжении фантастические футболисты. Хочу, чтобы для игроков нашей команды абсолютно каждая игра имела одинаково важное значение. Я не боюсь управлять командой такого масштаба.

Напомним, контракт Тухеля с "ПСЖ" рассчитан на два года. Ранее немец возглавлял дортмундскую "Боруссию", с которой выиграл Кубок Германии сезона 2016/2017.