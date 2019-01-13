Томас Тухель: "Когда у "ПСЖ" появится новичок, я буду спать спокойнее"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подчеркнул, что рассчитывает на усиление состава в январе. Он признался, что его напрягает ситуация, в которой парижане пока не приобрели новичков.

– Руководство обещало мне, что будет новичок, – цитирует AFP Тухеля. – И я ему верю. Нервничаю ли я? Да, конечно, я боюсь. Но ведь верю в то, что все получится. У нас еще есть время. Хотя я понимаю, что зимнее трансферное окно всегда очень сложное. Когда у нас появится новичок, конечно, я буду спать спокойнее.