Томас Тухель: "Это была лучшая игра "ПСЖ" в сезоне"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель остался доволен игрой чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1). По его мнению, команда показала свой лучший футбол в сезоне.

– Думаю, это была наша лучшая игра в сезоне, – цитирует AFP Тухеля. – Соперник заставил нас сыграть идеально. Это же требуется и в следующем матче Лиги чемпионов с "Наполи". Это будет важный вызов. Команда будет уверенной в себе после хорошей игры. Мы много владели мячом, перекрывали зоны, лишали соперника пространства. Полностью контролировали игру, хотя это было сложно. "Лилль" – одна из лучших команд Европы по контратакам. Мы сыграли дисциплинированно.