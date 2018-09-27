Томас Тухель: "Цель установить рекорд была мотивацией для "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель остался доволен игрой команды в матче лиги 1 с "Реймсом" (4:1). Это седьмая победа парижан в семи стартовых турах, что стало рекордом для клуба.

– Я очень доволен тем, как мы сыграли, как владели мячом, как двигались в первые 60 минут, – цитирует AFP Тухеля. – Старались играть быстро, просто, с минимумом касаний. Быстро возвращали мяч. Это возможно, когда команда играет сообща.

Рады, что удалось побить рекорд. Это было отличной мотивацией для нас, мы смогли вписать себя в историю. Нужно расти.