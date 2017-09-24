Тома Менье: "У "ПСЖ" нет неймарозависимости"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что у клуба нет зависимости от игры форварда Неймара. Самый дорогой футболист мира пропустил игру чемпионата Франции против "Монпелье", и парижане не смогли забить ни одного гола - 0:0.

- У нас нет неймарозависимости, - цитирует goal.com Менье. - Это уникальный игрок, но если вы посмотрите на нашу команду, то не сможете сказать, что мы не выигрываем без Неймара. У нас есть футболисты, способные принести победу. Они знают, как в одиночку приносить победу в трудные ситуации.