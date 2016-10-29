09:26 | ФУТБОЛ — Франция

Тома Менье: "Непросто набрать 3 очка в матче с командой, играющей глубоко"

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Защитник "ПСЖ" Тома Менье после победы над "Лиллем" в матче 11-го тура чемпионата Франции (1:0) отметил, что главное - 3 очка. Также он отметил, что чувствовал себя хорошо, особенно во второй тайме.

- Нужно концентрировать внимание на 3-х очках, - цитирует пресс-сдужба клуба Менье. - Их непросто набрать в матче против команды, которая действует настолько компактно и играет очень глубоко. Нам удалось реализовать один из наших шансов, и именно это сделало результат. Лично я чувствовал себя очень хорошо, особенно во второй половине.

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