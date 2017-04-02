Тома Менье: "Надеюсь, что победа над "Монако" ударит по их психологии"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье после победы над "Монако" (4:1) в финале Кубка французской лиги выразил надежду на то, что этот результат скажется на психологическом состоянии соперника. По его словам, парижане могут побороться с монегасками за лидерство в чемпионате.

- Надеюсь, что этот результат нанес удар по психологическому состоянию "Монако", - приводит Goal.com слова Менье. - Им предстоит провести много матчей, а участие в Лиге чемпионов только дополнительно насытит их апрельский график. Поэтому все в наших руках.

Многие говорили, что после поражения от "Барселоны" сезон для "ПСЖ" закончен. Но мы сделали правильные выводы. Нам необходимо менять происходящее.