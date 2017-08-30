Тома Менье: "ФИФА должна ограничивать траты клубов, но "ПСЖ" действовал в рамках правил"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что ФИФА необходимо следить за тем, как клубы тратят свои средства. Тем не менее, по его мнению, парижане ничего не нарушили, приобретя у "Барселоны" Неймара.

- ФИФА, прежде всего, нужно найти решение проблемы и ограничить трансфертные расходы клубов, - цитирует L'Equipe Менье. - Однако, по крайней мере, по моему мнению, "ПСЖ" действует всегда в рамках правил. У критики "Барселоны" нет оснований. "ПСЖ" выплатили сумму отступных. Мораль истории: им нужно были прописать сумму отступных в размере одного миллиарда евро, чтобы сохранить игрока.