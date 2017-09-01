Тома Лемар: "Моя игра - это все, что имеет для меня значение"

Полузащитник "Монако" Тома Лемар отметил, что его полностью устраивает нынешний клуб. Также он признался, что не думал о трансферных слухах, так как его волнует только игра. Ранее СМИ писали, что французского хавбека хотят заполучить "Ливерпуль"​ и "Арсенал".

- Я игрок "Монако" и очень счастлив этому, - цитирует L'Equipe Лемара. - Теперь у меня будет хороший сезон с моим клубом, нужно прогрессировать и двигаться вперед. После игр сборных вернусь в "Монако" и буду тренироваться, как обычно. Не думаю о трансферных слухах. Я сосредоточен на своей игре, это все, что имеет для меня значение.