07:28 | Футбол — Франция

Тило Керер: "Шальке" - мой дом, клуб навсегда останется в моем сердце"


Новичок "ПСЖ" Тило Керер признался, что навсегда запомнит годы, проведенные в "Шальке". 21-летний немец в 2012 году присоединился к гельзенкирхенскому клубу.

"Я всегда буду считать "Шальке" своим домом, хранить в своем сердце, а также поддерживать команду независимо от того, где я! Удачи! Ваш Тило", - написал Керер в Твиттере.

 

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