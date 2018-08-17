Тило Керер: "Шальке" - мой дом, клуб навсегда останется в моем сердце"

Новичок "ПСЖ" Тило Керер признался, что навсегда запомнит годы, проведенные в "Шальке". 21-летний немец в 2012 году присоединился к гельзенкирхенскому клубу.
"Я всегда буду считать "Шальке" своим домом, хранить в своем сердце, а также поддерживать команду независимо от того, где я! Удачи! Ваш Тило", - написал Керер в Твиттере.
Ich werde @s04 als meine Heimat immer im Herzen behalten und weiter verfolgen - egal wo ich bin!– Thilo Kehrer (@KehrerThilo) 16 августа 2018 г.
Glück auf! Euer Thilo 🙌🏾 pic.twitter.com/oF9Aw9AlVj