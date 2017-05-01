Тиагу Силва: "Третье место будет для "ПСЖ" катастрофой"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва подчеркнул, что команде необходимо успешно завершить сезон. Накануне парижане проиграли "Ницце" в матче 35-го тура чемпионата Франции (1:3) и отстают от лидирующего "Монако" на три очка, проведя на одну игру больше.

- Нам нужно смотреть вперед и выиграть три последних матча, - цитирует goal.com Тиагу Силву. - Третье место будет для нас катастрофой. Математически это еще не конец, но победить почти невозможно. Мы должны выиграть три последних матча, а также финал Кубка Франции. Мы хотим финишировать как можно выше.