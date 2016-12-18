Тиагу Силва: "ПСЖ" потерял уверенность"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва после поражения от "Генгама" в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:2) отметил, что его команда потеряла уверенность в собственных силах. Несмотря на это, парижане продолжают оставаться хорошей командой.

- Это был трудный матч, - цитирует пресс-служба клуба Силву. - Мы пропустили второй гол, нарвавшись на контратаку, и игра была закончена. Думаю, что сейчас "ПСЖ" нужно лишь продолжать работать, чтобы постараться выиграть последнюю домашнюю игру в году. Мы потеряли уверенность, и вы видели это во время игры с "Генгамом". Тем не менее, игроки "ПСЖ" должны оставаться позитивными, потому что мы хорошая команда. Каждая великая команда переживала ситуацию подобную этой. Из нее можно выйти только всем вместе.