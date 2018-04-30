Тиагу Силва — об уходе Эмери: "ПСЖ" меняет тренера, а прогресса все нет"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва отметил, что ответственность за уход Унаи Эмери с поста главного тренера парижского клуба лежит на игроках. Ранее испанский специалист объявил, что покинет команду после этого сезона.

– Уход Эмери? Таков выбор клуба. Думаю, стороны обсудили этот вариант развития событий после нашего поражения от "Реала" в Лиге чемпионов, – приводит beIn Sports слова Силвы. – Решение о расставании Эмери было принято на этой неделе, но ответственность за это сейчас лежит на нас. Мы меняем тренера, а прогресса все нет. Может быть, нам нужно задуматься о том, в чем нужно прибавить, чтобы добиться прогресса в следующем сезоне.

Эмери тренирует "ПСЖ" с 2016 года. Под его руководством парижане выиграл шесть трофеев.

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