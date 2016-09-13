09:58 | ФУТБОЛ — Франция

Тиагу Силва: "Не знаю, как быстро "ПСЖ" перестроится под стиль Эмери"

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Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва надеется, что команда как можно скорее адаптируется к стилю работы Унаи Эмери. В двух последних матчах лиги 1 парижане набрали всего одно очко, хотя бразилец пропустил эти игры из-за травмы.

– Я не знаю, как быстро мы перестроимся, хочется, чтобы это случилось как можно скорее, – цитирует Le Parisien Тиагу Силву. – Сложно все поменять с учетом перестановок в составе. Изменить быстро игру не так-то просто. Постепенно это будет проявляться. Мы уже видим агрессивный стиль игры Эмери.

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