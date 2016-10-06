16:47 | ФУТБОЛ — Франция

Тиагу Силва не намерен продлевать контракт с "ПСЖ"

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Агент защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы Паоло Тоньетто заявил, что его клиент не планирует подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до 2018 года.

- Продление контракта с "ПСЖ"? На данный момент переговоры приостановлены, - цитирует Calciomercato Тоньетто. - Подождем декабря, чтобы посмотреть, что сделает клуб. Если "ПСЖ" не сможет претендовать на Лигу чемпионов, то Силва, безусловно, не будет продлять контракт. Продажа? Есть много клубов, которые заинтересованы в игроке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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carlos77

Правильно! в Милан!

16:51

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