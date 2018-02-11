Тиагу Силва: "Надеюсь, Неймар останется в "ПСЖ"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва не знает, останется ли Неймар во французской команде после завершения сезона. По данным СМИ, летом 2018 года бразильский форвад может перейти в "Реал".

Отметим, что парижане и мадридцы встретятся между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мадриде 14 февраля, ответная игра будет сыграна в Париже 6 марта.

- Останется ли Неймар в "ПСЖ"?

- Я не знаю, не могу говорить за него, - цитирует Canal Football Club Тиагу Силву. - Иногда пресса говорит о том, что оказывается неправдой, а иногда - правдой. Но я не могу сказать этого... Я надеюсь, что Неймар останется с нами. Ему еще многого надо добиться с нами. Он помогает "ПСЖ" прогрессировать.

- Чего вы ждете от матча с "Реалом"?

- Это будет игра очень высокого уровня. Я буду очень собранным. Не нужно много говорить об этих матчах. Нужно продолжать работать и уважительно относиться к соперникам. "Реал" выложится по полной программе, как и мы.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро летом 2017 года. В составе парижского клуба он принял участие в 27 матчах, забив 28 мячей и отдав 3 результативных передачи.